المساجد تستقبل متضرري " هارفي " عقب إغلاق أكبر كنيسة في تكساس أبوابها - صحيفة صدى الالكترونية

المساجد تستقبل متضرري ” هارفي ” عقب إغلاق أكبر كنيسة في تكساس أبوابها
شهدت أكبر كنيسة في ولاية تكساس الأمريكية، موجه كبيرة من الانتقادات بعد أن أغلقت أبوابها في وجه عمليات الإنقاذ والإغاثة عقب عاصفة هارفي التي تضرب الولاية منذ عدة أيام، في الوقت الذي قامت فيه مساجد وكنائس صغيرة بدور مساعد في تلك العمليات.
ونشرت الكنيسة، وهي ” جويل أوستين تشيرش ” إعلاناً على فيسبوك بإغلاق أبوابها بسبب العاصفة، وطلبت من تابعيها الصلاة من أجل المتضررين، وأرفقت به قائمة بالموارد المتاحة، وعناوين الملاجئ المؤقتة، إلا أنها تلقت ردودا قاسية تتساءل عن سبب عدم فتح إحدى أكبر الكنائس في الولايات المتحدة، ومساحتها تتسع إلى 16 ألف شخص، لاستقبال ضحايا “ هارفي ” .
ونشرت صحيفة ” إندبندنت ” البريطانية، صورا لمجموعة من الشباب قالت إنهم مسلمون يساعدون سكان هيوستن خلال عمليات الإنقاذ، فيما أشار آخرون إلى أن المساجد في الولاية وعددها 21 مسجدا لا تزال مفتوحة، وتقدم خدماتها والمأوى للمتضررين في هيوستن.
يُذكر أنه تم حتى الآن إنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص في هيوستن والمنطقة المحيطة بها منذ بدء العاصفة هارفي، إلا أن هناك الكثيرين ينتظرون، في حين بلغ عدد الوفيات تسع أشخاص، في أسوأ عاصفة تضرب الولايات المتحدة منذ 12 عاما.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33213 ] نشر منذ 3 ساعات
إنهم المسلمون ياكفره ,, وقت الشدايد يفزعون ..
,, حتى وإن لم لدينهم تدينون ,, ولا حتى تصدقون ,, إنهم يفزعون ويأوون ويطعمون ويعالجون ويواسون ,,
,, إفهموا ديننا ايها الجاحدون المتكبرون ,,
ابوبدر[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 ساعات
اخوي ابومحمد كل عام وانت بالف خير وجعلنا الله واياك ووالدينا ووالديك وجميع المسلمين للجنة.
اذا ممكن تسمع نصيحتي علق ولكن لا تكفر احد .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33213 ] نشر منذ 2 ساعتين
هلا وغلا باالأخ ابو بدر ,,
,, عيدكم مبارك سعيد انت و والديك وذريتك ومن يعز عليك يااخ ابو بدر ,, آمين ,,
,, شكراً اخوي على نصيحتك بارك الله فيك , رغم اني لم أكفر أحد ، بل تكلمت عن واقع مشهود ،،
،، نعم اخوي ، الكل يشهد بأنهم أحرقوا نُسخ كثيره من القرآن الكريم ، و وضعوا وساخات الخنزير ( اكرمكم الله ) في مساجد المسلمين ، بل وتطاولوا على المسلمين وقتلوهم ، لا لذنبٍ إقترفوه بل لأنهم مسلمون ,, وفوق هذا يصفوهم ويصنفوهم إرهابيين يحل قتلهم ،، أليس هذا كفراً وعداءاً للمسلمين ,,؟
,, ورغم ماحصل من اذى هاهم المسلمون يفزعون لهم ويفتحون مساجدهم ، ويقدمون لهم الغذاء والدواء والمواسات وكافة انواع المساعدات على كافة المستويات ,, وقد تناقلت الإذاعات ومحطات التلفزه ، ومن اشهرها الـ بي بي سي ,, الآن على محطتها الإخباريه ، ذكرت فتح المساجد وفزعة المسلمين للمتضررين على إختلاف أديانهم وأعراقهم ولم يفرقوا بين هذا وذاك ، بل الكل يلقى المأوى والغذاء والدواء .. هذه هي أخلاق المسلمين ، وليس مايصوره إعلامهم الكاذب المضلل ,,
,, أسال الله ان يجعل ماقدموه في ميزان أعمالهم ، وأن يهدي القوم الضالين إلى طريق الحق والصواب ، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغشاوه عن أعين كل من نعت الإسلام والمسلمين بما ليس فيهم ، ان ينير الله بصائرهم ويهديهم للإسلام ،، لأن الكوارث والنوائب تُبين وتُميّز المعدن الصافي من المعادن الخبيثه ,,
,, أكرر لك شكري اخوي الكريم ,, وكل عام وأنتم بخير وسلام ,, آمين ,,
زائر[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 46 دقيقة
اخلاق المسلمين المساعده للملهوف والمختاج ومديد العون للكل كله باجره في كل كبد رطه اجر دينهم او غيره اذا بتساعد لاتساله عن دينه ساعد بني ادم من لم يكن مسلم سوف يسلم اومن اصلابهم ياتي من يعبد الله الله النستعان