⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. تصعيد 420 حاجا من المنومين بمستشفيات مكة إلى مشعر عرفات - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. تصعيد 420 حاجا من المنومين بمستشفيات مكة إلى مشعر عرفات
قامت الصحة بمكة المكرمة بتصعيد الحجاج المنومين بمستشفيات مكة المكرمة إلى مشعر عرفات الطاهر، وذلك انفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتيسير والتسهيل على حجاج بيت الله العتيق لأداء فريضة الحج وسط رعاية طبية وعلاجية متكاملة، حيث تم تجهيز سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية والدوائية والغذائية مدعمة بأطباء متخصصين وفنيين تمريض لتصعيد الحجاج المنومين بجميع المستشفيات لتمكين الحجاج المرضى من أداء نسكهم .
وبينت الصحة أن القوافل الطبية التي انطلقت من جميع مستشفيات مكة المكرمة بلغ عدد المصعدين بها من مستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى 397 مريضاً؛ وذلك عبر أسطول متكامل من الحافلات المجهزة وسيارات الإسعاف، إضافة إلى أنه تم تصعيد 23 مريضا من المدينة المنورة عبر 68 سيارة إسعاف.
وقد تمت عملية التصعيد بكل نجاح مؤكدة أنه تم تصعيد (420 ) حاجاً إلى مشعر عرفات شملت جميع المرضى المصعدين من مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وجدة وقافلة المدينة المنورة وعبر المرضى عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على خدماتها الجليلة للحجاج .
ابوعلاوي[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير ياخادم الحرمين الشريفين على ماتقوم به من اعمال جليلة لخدمة ضيوف الرحمن وجزا الله القائمين على وزارة الصحة واطباء وممرضين وممرضات وفنيين وسائقين على هذا العمل الانساني واتمنى ارسال لقطات تليفزيونية لقناة الخنزيره لاخراسها واخراس من ينكر جهود المملكة في هذا المجال كما اتمنى ارسالها لقناة العربية وجميع القنوات التليفزيونية الصادقة لاطلاع العالم على هذا العمل الانساني النبيل
ابوعلاوي[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 2 ساعتين
تقبل الله منهم ومن جميع الحجاج حجهم ورجوعهم الى اوطانهم سالمين غانمين بسعي مشكور وذنب مغفور ان شاء الله وحفظ الله وطني من حقد الحاقدين ومن شر الاشرار انه سميع مجيب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2020 ] نشر منذ 10 دقائق
بارك الله فيهم وفي جهودهم وجعل مايقدمون في ميزان حسناتهم