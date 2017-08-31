⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. تصعيد 420 حاجا من المنومين بمستشفيات مكة إلى مشعر عرفات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قامت الصحة بمكة المكرمة بتصعيد الحجاج المنومين بمستشفيات مكة المكرمة إلى مشعر عرفات الطاهر، وذلك انفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتيسير والتسهيل على حجاج بيت الله العتيق لأداء فريضة الحج وسط رعاية طبية وعلاجية متكاملة، حيث تم تجهيز سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية والدوائية والغذائية مدعمة بأطباء متخصصين وفنيين تمريض لتصعيد الحجاج المنومين بجميع المستشفيات لتمكين الحجاج المرضى من أداء نسكهم .

وبينت الصحة أن القوافل الطبية التي انطلقت من جميع مستشفيات مكة المكرمة بلغ عدد المصعدين بها من مستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى 397 مريضاً؛ وذلك عبر أسطول متكامل من الحافلات المجهزة وسيارات الإسعاف، إضافة إلى أنه تم تصعيد 23 مريضا من المدينة المنورة عبر 68 سيارة إسعاف.

وقد تمت عملية التصعيد بكل نجاح مؤكدة أنه تم تصعيد (420 ) حاجاً إلى مشعر عرفات شملت جميع المرضى المصعدين من مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وجدة وقافلة المدينة المنورة وعبر المرضى عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على خدماتها الجليلة للحجاج .