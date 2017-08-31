بعد 20 عاما.. رسالة منسوبة إلى ديانا تكشف شخص خطط لاغتيالها - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية عن رسالة سرية منسوبة إلى الأميرة الراحلة ديانا، ذكرت فيها أن زوجها السابق الأمير تشارلز، كان يخطط لتدبير ” حادث ” لسيارتها لكي يتمكن من الزواج بعشيقته السرية.

وقالت الصحيفة -في تقرير لها الخميس إن ديانا كتبت هذه الرسالة قبل وفاتها بحادث سير في باريس بـ10 أشهر، وتركتها في يد كبير خدمها السابق بول باريل.

وحافظ بارل على سر هذه الرسالة حتى عام 2003، عندما كشف عن وجودها لأول مرة في مذكراته. وقال باريل في كتابه إن الأميرة سلمته هذه الرسالة كوسيلة ” تأمين ” .

وذكرت ” إندبندنت ” أنه تم حذف اسم ” تشارلز ” من نص رسالة ديانا عندما نشرت في كتاب باريل لأول مرة، لكن تفاصيل الاتهام اتضحت أثناء تحقيق في ملابسات وفاة ديانا، أجرته في عام 2008 محكمة لندن العليا.

وتشير النتائج الرسمية للتحقيق في ملابسات وفاة ديانا وصديقها المصري دودي الفايد، من جراء حادث السير الشهير في نفق جسر ألما بباريس، في 30 أغسطس عام 1997؛ إلى أن الفايد وسائق السيارة توفيا مباشرةً في مكان الحادث. أما ديانا فتوفيت لاحقًا في المستشفى، بعد أن تعرضت لأزمة قلبية إضافة إلى جروحها.

وأشار تحقيق فرنسي في الحادث، أجري في عام 1999، إلى أن السائق كان يقود السيارة بعد تناوله مزيجًا من الكحول والمخدرات، وكان يتحمل مسؤولية وقوع الحادث؛ إذ قاد السيارة بسرعة فائقة، كما وجهت اتهامات إلى مصورين صحفيين كانوا يلاحقون السيارة؛ إذ يعتقد أن هذا الأمر دفع السائق إلى زيادة سرعة السيارة بعد دخول النفق.

وكان تحقيق المحكمة العليا قد استنتج في أبريل عام 2008 أن سبب وفاة الأميرة ديانا والفايد يعود إلى أخطاء السائق وتصرف المصورين الصحفيين الذين لاحقوا السيارة.