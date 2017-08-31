بالصور.. " السعودية للكهرباء " تُوزع كتيبات بـ4 لغات لتوعية ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

في إطار جهودها المستمرة لتوعية حجاج بيت الله الحرام بمعايير وإجراءات السلامة الكهربائية في المخيمات، نفذت فرق السلامة المتخصصة بالشركة السعودية للكهرباء عدداً من الجولات التوعوية على المخيمات بمشعري منى وعرفات، وتوزيع كتيبات عن ” السلامة الكهربائية ” بأربعة لغات على ضيوف الرحمن هي العربية والإنجليزية والأوردو والتقالو، مشددين على أهمية الالتزام بالمعايير والإجراءات العلمية الخاصة بالسلامة الكهربائية لتفادي أي حوادث عرضية طارئة لا قدر الله، وذلك وفقاً لبرنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars) الذي تطبقه الشركة في مواقع العمل لديها.

وأوضحت ” السعودية للكهرباء ” أن الهدف من الحملة الميدانية في المخيمات تقديم شرح شامل ومبسط للطرق الفنية المناسبة للتعامل مع الخدمة الكهربائية، وأي أعطال طارئة بالمخيم، والوسائل المناسبة لمواجهة أي حوادث كهربائية، أو حرائق ناتجة عن توصيلات أو كيابل، مؤكدةً أن كتيبات ” السلامة الكهربائية ” التي تم توزيعها على ضيوف الرحمن تقدم إرشادات علمية هامة لتوعية الحجيج، وأنه تم تصميمها خصيصاً لتوعية ضيوف الرحمن في ظل حرص كامل من المتخصصين بالشركة السعودية للكهرباء على متابعة المخيمات والقائمين عليها بشكل دوري خلال موسم الحج للتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة الكهربائية.

وأفادت الشركة أن الجولات التوعوية لقيت استحسان وثناء ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، وقام بعضهم بإرشاد المختصين إلى مواقع التوصيلات والكيابل والمعدات والأجهزة الكهربائية بالمخيمات للتأكد من إجراءات السلامة الكهربائية، وإرشادهم حول الطرق الفنية المناسبة للتعامل مع بعض الأجهزة، مؤكدين تقديرهم لتلك الخطوة التوعوية، ومبدين إعجابهم بالتعليمات والإرشادات العلمية في ” كتيب السلامة الكهربائية ” الذي تم توزيعه عليهم، فيما أكد كثيرون على أنهم سوف يستفيدون من تلك الإرشادات والنصائح والكتيب في السلامة المنزلية بعد أداء فريضة الحج، وعودتهم إلى ديارهم سالمين بعون الله وقوته.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء كانت قد أنهت أول أمس حملة توعوية وتفقدية في السلامة الكهربائية للمسؤولين والعاملين بالمخيمات، وذلك قبل وصول ضيوف الرحمن إلى مشعري منى وعرفات، وتم إجراء الكشف على الوصلات الكهربائية، واختبار جودتها، وتسليط الضوء على أي ملاحظات تخص السلامة الكهربائية، ومعالجتها بالتنسيق مع المسؤولين في المخيمات، وبالتعاون مع مهندسي الشركة الذين يعملون تحت شعار ” نعمل بإتقان من أجل ضيوف الرحمن ” ، لا سيما وأن ” السعودية للكهرباء ” استنفرت أكثر من (1500) من كوادرها الوطنية لتنفيذ خطتها التشغيلية خلال موسم الحج.

