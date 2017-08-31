كيال يعد الجماهير بنقاط اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكر طارق كيال المشرف على المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، أن الخسارة أمام منتخب الإمارات أمس الثلاثاء بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، لن تكون نهاية المطاف.

وأشار كيال إلى أن هناك عزيمة كبيرة لدى اللاعبين لتجاوز ذلك والفوز على المنتخب الياباني يوم الثلاثاء المقبل

وأوضح كيال :“ وصلنا كثيرا لمرمى الإمارات، لكننا لم نوفق وهذا حال الكرة، لكن لو سألتني هل أنت راض عن مستوى اللاعبين سأجيبك بكلمة لا ”.

وتابع :“ لعب المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك بتكتيك محدد لكن أجواء اللقاء لم تترجمه بشكل جيد فاللاعبين كانوا أقل قوة عن المباريات السابقة بالإضافة إلى أن الأسلوب الدفاعي وغلق المساحات من قبل الإمارات كان فعالا ”.

أضاف كيال :“ للأمانة كان من المفترض أن نقدم الأفضل، ونعذر الجمهور والإعلام على حزنهم وانتقاداتهم لكن نعدهم بالأفضل أمام اليابان، حيث سنلعب بشكل مغاير تماما بإذن الله ”.

وحول الاستعانة بلاعبين جدد، قال :” فان مارفيك لم يبلغنا بأي استدعاءات جديدة وسيكون الأمر الفني والتغيير في التشكيل الأساسي أمرا خاصا بالمدرب الذي لديه قناعاته الفنية ونحن نساعده بكل ما يطلب ضمن اختصاصاتنا ”.

ونفى كيال أن يكون هناك تقصيرا في التهيئة النفسية للاعبين، حيث قال: ” حذرناهم وأكدنا لهم خطورة المباراة وصعوبتها لكن من الصعب أن تضمن تجسيد ذلك ”.