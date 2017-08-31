راشد الراشد تعلن عن وظيفة شاغرة بالخبر - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “سكرتير تنفيذي”، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة الخبر.

ولفتت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وتتيح الشركة التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أغسطس 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2017م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنـــــــــــــــــــــا).