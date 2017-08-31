وزير الداخلية الألماني يؤيد تمديد حظر دخول عائلات اللاجئين - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أفاد وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره، بأنه يفضل تمديد قرار الحظر المؤقت على السماح للاجئين السوريين بإحضار عائلاتهم في خطوة تعكس المعارضة الشعبية المتزايدة للم شمل أسر اللاجئين.

وصرح دي مايتسيره، لصحيفة هايلبرونر شتيمه إن من المتوقع دخول عدد “ هائل ” من السوريين إلى ألمانيا ما لم يتم تمديد الحظر الذي تنتهي فترة العمل به في مارس 2018.

ونشر دي مايتسيره في مقال صحفي اليوم الخميس قائلاً إن المسئولين يتوقعون أن يحضر كل لاجئ شخصاً واحداً على الأقل من أفراد أسرته إلى ألمانيا.