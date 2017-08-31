7 خطوات لتفادي تعرضكِ للسرقة خلال السفر - صحيفة صدى الالكترونية

7 خطوات لتفادي تعرضكِ للسرقة خلال السفر
يحدث في مرات أن تتعرضي للسرقة أثناء السفر لسبب أو لآخر ، كل ما عليكِ فعله هو المحافظة على هدوئكِ والالتزام بالنصائح الأمنية التي يمليها عليكِ رجال الأمن هناك، ومن ثم اتباع بعض الخطوات.
إليكِ خطوات تحميكِ في حال تعرضكِ للسرقة:
1 – أبقي محفظة خفية داخل ملابسكِ فيها الأشياء الثمينة فعلاً او النقود الوفيرة، واجعلي المحفظة الخارجية للأشياء التافهة فقط.
2 – يُفضل أن تحتفظي بالأشياء المهمة في خزنة الغرفة، إن كان الفندق موثوقاً.
3 – في حال تعرضتِ للسرقة لا تعرّضي ذاتكِ للخطر من خلال محاولة ملاحقة المجرم.
4 – لا تعطي كاميرتكِ لأي أحد عابر ليلتقط لكِ الصور. عوضاً عن هذا، اختاري شخصاً ما من ضمن عائلة طبيعية يقف معها.
5 – أبقي صورة لجواز سفركِ على هاتفكِ الجوال. و كذلك أي أوراق هامة مثل ورقة التأمين الصحي.
6 – تواصلي مع سفارة بلادكِ أو قنصليتها وتوجهي لأقرب مركز أمن.
7 – حاولي أن تقللي من المصاغ والقطع الثمنية وتذكري أنكِ سائحة فحسب ولست بصدد حضور حفل ما.
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9014 ] نشر منذ 18 دقيقة
ماحب السفر أساساً إلا للظرورة