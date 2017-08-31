7 خطوات لتفادي تعرضكِ للسرقة خلال السفر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يحدث في مرات أن تتعرضي للسرقة أثناء السفر لسبب أو لآخر ، كل ما عليكِ فعله هو المحافظة على هدوئكِ والالتزام بالنصائح الأمنية التي يمليها عليكِ رجال الأمن هناك، ومن ثم اتباع بعض الخطوات.

إليكِ خطوات تحميكِ في حال تعرضكِ للسرقة:

1 – أبقي محفظة خفية داخل ملابسكِ فيها الأشياء الثمينة فعلاً او النقود الوفيرة، واجعلي المحفظة الخارجية للأشياء التافهة فقط.

2 – يُفضل أن تحتفظي بالأشياء المهمة في خزنة الغرفة، إن كان الفندق موثوقاً.

3 – في حال تعرضتِ للسرقة لا تعرّضي ذاتكِ للخطر من خلال محاولة ملاحقة المجرم.

4 – لا تعطي كاميرتكِ لأي أحد عابر ليلتقط لكِ الصور. عوضاً عن هذا، اختاري شخصاً ما من ضمن عائلة طبيعية يقف معها.

5 – أبقي صورة لجواز سفركِ على هاتفكِ الجوال. و كذلك أي أوراق هامة مثل ورقة التأمين الصحي.

6 – تواصلي مع سفارة بلادكِ أو قنصليتها وتوجهي لأقرب مركز أمن.

7 – حاولي أن تقللي من المصاغ والقطع الثمنية وتذكري أنكِ سائحة فحسب ولست بصدد حضور حفل ما.