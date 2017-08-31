900 ألف وجبة إفريقية خاصة بحجاج القارة السمراء من غير العرب - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

دشنت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية 50 مطبخًا مطابقًا لاشتراطات الدفاع المدني لإعداد الوجبات الغذائية لحجاجها بمشعري منى وعرفات، وتقديم كافة أنواع الأطعمة والأطباق الأفريقية التي تلبي رغبات حجاجها.

وقال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الخدمات الإضافية ولجنة التغذية والإعاشة المطوف خليل حامد فردوس أن المؤسسة قدمت نحو 900 ألف وجبة غذائية للحجاج الذين تشرف بخدمتهم هذا العام في يومي الثامن بمنى ويوم التاسع بعرفات، راعت مواصفات الغذاء واشتراطات السلامة التي يشرف عليها أحد بيوت الخبرة العالمية ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج و العمرة.

وأوضح خليل أن المواصفات المشترطة طبقت على المعدات المستخدمة في الطبخ ومدى جودة وسلامة المواد الغذائية المستخدمة وإعداد الوجبات المقدمة للحجاج وتوقيت تقديمها, مشيراً إلى أن عدد المتعهدين تجاوز ٤٠ متعهداً للموسم الحالي, مضيفًا أن قائمة الطعام أعدت بالتنسيق بين المتعهد ومكتب شؤون الحج لاختلاف أصناف الوجبات بحسب الجنسيات مع الالتزام بكامل الشروط ودقة المواعيد في تجهيز الوجبات، مبيناً أن اللجنة أعدت الشروط الأساسية لقبول متعهدي الإعاشة وفق النظام المتبع بالمؤسسة الذي يهدف إلى تطوير وتحسين خدمة الإعاشة المقدمة بشكل مستمر.