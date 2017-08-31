أول تعليق من ناصر القصبي على مشهد الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

عبر الفنان ناصر القصبي، عن إعجابه الشديد بمشهد الحجاج في مسيرتهم من منى إلى عرفة.

وعلق في تغريده له على حسابه بـ ” تويتر ” ، ” وأبيّض الجبل”، وردد قائلا ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ” .

واستقر اليوم، ضيوف الرحمن من حجاج البيت الحرام على مشعر عرفة.

ويمثل يوم عرفة -التاسع من ذي الحجة- خير يوم طلعت عليه الشمس وهو أحد أهم المشاعر المقدسة للحج.

ويبلغ ارتفاعه حوالي 300 متراً ويضم مسجد نمرة وهو مكان نزل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.