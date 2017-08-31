أول تعليق من ناصر القصبي على مشهد الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

أول تعليق من ناصر القصبي على مشهد الحجاج
عبر الفنان ناصر القصبي، عن إعجابه الشديد بمشهد الحجاج في مسيرتهم من منى إلى عرفة.
وعلق في تغريده له على حسابه بـ ” تويتر ” ، ” وأبيّض الجبل”، وردد قائلا ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ” .
واستقر اليوم، ضيوف الرحمن من حجاج البيت الحرام على مشعر عرفة.
ويمثل يوم عرفة -التاسع من ذي الحجة- خير يوم طلعت عليه الشمس وهو أحد أهم المشاعر المقدسة للحج.
ويبلغ ارتفاعه حوالي 300 متراً ويضم مسجد نمرة وهو مكان نزل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
مغرد[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 5 أيام
كل عام وانت طيب يا بطل وتقبل الله منا ومنك صالح الا عمار
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2068 ] نشر منذ 5 أيام
كل عام و الجميع طيبين
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ 5 أيام
جزاه الله خيرا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33500 ] نشر منذ 5 أيام
طيب ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17679 ] نشر منذ 5 أيام
طيب
طيف المطر[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 2 ساعتين
بكرة تسوي مشاهد في سيلفي تسخر فيها من الحجاج كعادة وحسبي الله ونعم الوكيل