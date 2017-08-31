 أول تعليق من ناصر القصبي على مشهد الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 5

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. أول تعليق من ناصر القصبي على مشهد الحجاج

أول تعليق من ناصر القصبي على مشهد الحجاج

أول تعليق من ناصر القصبي على مشهد الحجاج
أماني الغامدي(صدى):

عبر الفنان ناصر القصبي، عن إعجابه الشديد بمشهد الحجاج في مسيرتهم من منى إلى عرفة.
وعلق في تغريده له على حسابه بـ ” تويتر ” ، ” وأبيّض الجبل”، وردد قائلا ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ” .
واستقر اليوم، ضيوف الرحمن من حجاج البيت الحرام على مشعر عرفة.
ويمثل يوم عرفة -التاسع من ذي الحجة- خير يوم طلعت عليه الشمس وهو أحد أهم المشاعر المقدسة للحج.
ويبلغ ارتفاعه حوالي 300 متراً ويضم مسجد نمرة وهو مكان نزل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.


الوسوم:, ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 5 أيام

كل عام وانت طيب يا بطل وتقبل الله منا ومنك صالح الا عمار

[ عدد التعليقات: 2068 ] نشر منذ 5 أيام

كل عام و الجميع طيبين

[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 2 ساعتين

بكرة تسوي مشاهد في سيلفي تسخر فيها من الحجاج كعادة وحسبي الله ونعم الوكيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *