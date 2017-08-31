لكسر " النحس " المنتخب المصري يذبح عجلاً - صحيفة صدى الالكترونية

لكسر ” النحس ” المنتخب المصري يذبح عجلاً
قرر مسؤولي المنتخب المصري لكرة القدم اعتماد طريقة طريفة لكسر نحس عدم صعود الفريق لكأس العالم منذ آخر مرة في العام 1990 بإيطاليا.
وذبح القائمون على المنتخب ” عجل ” ،بمقر إقامة الفريق في العاصمة الأوغندية كمبالا من منطلق التفاؤل، قبل مباراتهم اليوم الخميس بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
ويسعى منتخب الفراعنة لتحقيق حلم الملايين، الذي يتمثل في الصعود لنهائيات كأس العالم، ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في تصفيات المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، متقدماً بفارق نقطتين عن أوغندا الوصيفة، مع بقاء 4 جولات على نهاية التصفيات، علماً بأن متزعم هذه المجموعة سيضمن لنفسه المشاركة في مونديال روسيا 2018، وبحسب موقع ” روسيا اليوم ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33194 ] نشر منذ 32 دقيقة
طيب ,,
نهار السلام[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 27 دقيقة
ان ذبحوه لوجه الله ” صدقه ”
فالله يتقبل منهم ويحقق لهم مطلبهم . . .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33194 ] نشر منذ 17 دقيقة
ياهلا باالأخ نهار السلام ,,
,, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, يااخ نهار ,, وعيدك مبارك سعيد وكل عام وأنت ومن تحب بخير وسلام ,,
,, تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بهذا اليوم الفضيل ، وأتمنى ان تكون بخير وعافيه انت ومن تحب ,,