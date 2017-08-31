لكسر " النحس " المنتخب المصري يذبح عجلاً - صحيفة صدى الالكترونية

كمبالا(صدى):

قرر مسؤولي المنتخب المصري لكرة القدم اعتماد طريقة طريفة لكسر نحس عدم صعود الفريق لكأس العالم منذ آخر مرة في العام 1990 بإيطاليا.

وذبح القائمون على المنتخب ” عجل ” ،بمقر إقامة الفريق في العاصمة الأوغندية كمبالا من منطلق التفاؤل، قبل مباراتهم اليوم الخميس بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويسعى منتخب الفراعنة لتحقيق حلم الملايين، الذي يتمثل في الصعود لنهائيات كأس العالم، ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في تصفيات المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، متقدماً بفارق نقطتين عن أوغندا الوصيفة، مع بقاء 4 جولات على نهاية التصفيات، علماً بأن متزعم هذه المجموعة سيضمن لنفسه المشاركة في مونديال روسيا 2018، وبحسب موقع ” روسيا اليوم ” .