طربان في الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 1
سبتمبر
ماهو عاد طرب ,,
بعض الناس معه خوي
مايطلع ويبان الا اذا سمع الدبك
هذا مزوور الله يعينه
سلم الثوب مالحق الغتره كل عام والجميع بخير وصحة وسلامة وكل عام ونحن الى الله اقرب
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 33245 ] نشر منذ 13 ساعة
ماهو عاد طرب ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2035 ] نشر منذ 13 ساعة
بعض الناس معه خوي
مايطلع ويبان الا اذا سمع الدبك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17457 ] نشر منذ 13 ساعة
هذا مزوور الله يعينه
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلم الثوب مالحق الغتره كل عام والجميع بخير وصحة وسلامة وكل عام ونحن الى الله اقرب