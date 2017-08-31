ليلى اسكندر بالنقاب مع زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 2
سبتمبر
يعقوب الفرحان وليلي اسكندر ثنائي جميل الله يسعدكم واهنيكم بعيد الاضحي المبارك
نفسى اعرف كيف تربى زوجها وأسمىة يعقوب والله نفسى اعرف ما درى كيف وضعة مسوي انهم أسعد ناس فى العالم وربى لو سعداء ما طلعو اكذا طيور بس بلا ديانة
اللهم لك الحمد …
ما فيه داعي تحبينا و لا نحبك خليك مع يعقوب
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ابوداود[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ يوم واحد
يعقوب الفرحان وليلي اسكندر ثنائي جميل الله يسعدكم واهنيكم بعيد الاضحي المبارك
أبو خالد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 20 ساعة
نفسى اعرف كيف تربى زوجها وأسمىة يعقوب والله نفسى اعرف ما درى كيف وضعة مسوي انهم أسعد ناس فى العالم وربى لو سعداء ما طلعو اكذا طيور بس بلا ديانة
كان زمان[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 35 دقيقة
اللهم لك الحمد …
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12667 ] نشر منذ 16 دقيقة
ما فيه داعي تحبينا و لا نحبك خليك مع يعقوب