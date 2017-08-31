حلاق 10 نجوم - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 31
أغسطس
ههههههههههههههههههههههههههه
اخانا العزيز وعمدة صدانا . . الغالي ابومحمد . .
اشكر لك معايدتك اللطيفه . . وكلماتك العذبه الرائعه
نفخر بك دائما ، ونتباهى بجمال تعليقاتك ، ولا غرابه في ذلك
فطالما احترمناك على قدر طاعتك لربك فنحسبك والله حسيبك معتدلا ، محتسبا ، متواضعا وخلوقا
نعمة انت في صدى ، واخا لنا لم تلده امهاتنا ، ومع تعليقاتك في صدى يكون للخبر طعم اخر يستسيغه الجميع *
دمت بود ” ” “
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 33240 ] نشر منذ 34 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههه
نهار السلام[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 15 دقيقة
اخانا العزيز وعمدة صدانا . . الغالي ابومحمد . .
اشكر لك معايدتك اللطيفه . . وكلماتك العذبه الرائعه
نفخر بك دائما ، ونتباهى بجمال تعليقاتك ، ولا غرابه في ذلك
فطالما احترمناك على قدر طاعتك لربك فنحسبك والله حسيبك معتدلا ، محتسبا ، متواضعا وخلوقا
نعمة انت في صدى ، واخا لنا لم تلده امهاتنا ، ومع تعليقاتك في صدى يكون للخبر طعم اخر يستسيغه الجميع *
دمت بود ” ” “