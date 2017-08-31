بالصور.. استخراج 232 سناً من فم مراهق - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

شهدت الأوساط الطبية حالة جديدة تدخل ضمن ما يوصف بالحالات الغريبة غير المألوفة، أصابت بالذهول.

وتمثلت حالة المراهق الهندي أشيك غافاي والتي أذهلت الأطباء الذين فحصوه، في احتواء فمه على 232 سِناً.

ويعيش في قرية هندية فقيرة، ولم يدري ما يدور داخل فمه، إلا أنه بدأ يعاني من بعض الآلام الشديدة في فكه منذ حوالي 18 شهراً.

واستشار الأطباء في قريته، إلا أنهم فشلوا في تحديد سبب تلك الآلام، وذلك نظراً لضعف الإمكانات الطبية لديهم، ما اضطر أشيك إلى التوجه إلى المدينة لاستشارة الأطباء.. فكانت المفاجأة.

وصعق الأطباء بعد اكتشاف أن المراهق الهندي لديه عدد كبير من البروزات الشبيهة بالأسنان مرصوصة في فكه، وهي تتكون من المينا، أي الأنسجة التي تكون الأسنان.