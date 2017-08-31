 بالصور.. استخراج 232 سناً من فم مراهق - صحيفة صدى الالكترونية

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بالصور.. استخراج 232 سناً من فم مراهق

بالصور.. استخراج 232 سناً من فم مراهق
نيودلهي(صدى):

شهدت الأوساط الطبية حالة جديدة تدخل ضمن ما يوصف بالحالات الغريبة غير المألوفة، أصابت بالذهول.

وتمثلت حالة المراهق الهندي أشيك غافاي والتي أذهلت الأطباء الذين فحصوه، في احتواء فمه على 232 سِناً.

ويعيش في قرية هندية فقيرة، ولم يدري ما يدور داخل فمه، إلا أنه بدأ يعاني من بعض الآلام الشديدة في فكه منذ حوالي 18 شهراً.

واستشار الأطباء في قريته، إلا أنهم فشلوا في تحديد سبب تلك الآلام، وذلك نظراً لضعف الإمكانات الطبية لديهم، ما اضطر أشيك إلى التوجه إلى المدينة لاستشارة الأطباء.. فكانت المفاجأة.

وصعق الأطباء بعد اكتشاف أن المراهق الهندي لديه عدد كبير من البروزات الشبيهة بالأسنان مرصوصة في فكه، وهي تتكون من المينا، أي الأنسجة التي تكون الأسنان.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 13 ساعة

مسكين الله يتمم شفاه ويشفي كل مريض ~

[ عدد التعليقات: 33240 ] نشر منذ 13 ساعة

سبحان الله .. شافاه الله ,,

[ عدد التعليقات: 9330 ] نشر منذ 13 ساعة

اووولللههه معاناةة والله 🙊🙂

[ عدد التعليقات: 5438 ] نشر منذ 12 ساعة

يحزززن كيف تحمل كل هالعدد
لك الحمد ربي كما ينبغي وجهك العظيم .

[ عدد التعليقات: 2035 ] نشر منذ 11 ساعة

يالطيف
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به

[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 4 ساعات

سبحان الله

[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 2 ساعتين

صدق من قال الهند بلد العجائب

[ عدد التعليقات: 3224 ] نشر منذ 49 دقيقة

مسكين الله يكون في عونه ويساعده على ما بلاه .

الحمد لله ألذي لا يُحمَد على مكروهٍ سِواه .

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