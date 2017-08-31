النيابة تحقق مع 24 مواطنًا ويمنيين في قضايا تمس الأمن الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

أوقفت الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب 26 مشتبها بهم في قضايا تمس الأمن الوطني، وذلك منذ بداية شهر ذي الحجة.

ويعمل محققون من النيابة العامة على استجواب المشتبه بهم لاستكمال الإجراءات النظامية قبل إحالتهم إلى القضاء.

وكشفت وزارة الداخلية أمس في قائمتها المحدثة لعدد الموقوفين في سجون المباحث العامة عبر ” نافذة تواصل ” الإلكترونية، أن الأجهزة الأمنية المعنية أوقفت 26 مشتبها بهم جميعهم مواطنون عدا يمنيين، وتمت عملية الإيقاف على مدى خمسة أيام منذ بداية ذي الحجة الجاري.

ففي غرة الشهر تم إيقاف ثلاثة (مواطنين اثنين ويمني)، فيما أوقف في ثاني ذي الحجة سبعة مشتبه بهم (ستة مواطنين ويمني مجهول الهوية)، فيما لم يوقف أي شخص في اليوم الثالث، لتعاود الأجهزة الأمنية إيقاف أربعة مواطنين في رابع ذي الحجة، وسجل في خامس أيام ذي الحجة إيقاف تسعة مواطنين، وفي السادس من الشهر نفسه أوقف ثلاثة مواطنين.

وارتفع عدد الموقوفين لدى سجون المباحث العامة إلى 5146 موقوفا ما بين موقوفين لإجراءات التحقيق ومدانين تنفذ بحقهم الأحكام القضائية الصادرة.