بالفيديو.. " 123 حبيبي " لنسرين طافش يحقق 5 ملايين مشاهدة خلال أيام - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

حققت الأغنية الجديدة للنجمة العربية نسرين طافش، بعنوان ” 123 حبيبي ” ، نجاح كبير، حيث حقق الفيديو كليب الخاص بها أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر قناتها بموقع ” يوتيوب ” في أقل من 10 أيام .

ويأتي نجاح الكليب الذي أخرجه الفرنسي العالمي فابيان دوفيس، بعد تصدر ” 123 حبيبي ” المركز الأول بين أغاني المغرب العربي و ” الراي ” عند إصدارها على تطبيق ” أنغامي ” أولاً.

وتكاملت عناصر الصورة والصوت والحركة في الكليب الذي اخرجه الفرنسي العالمي فابيان دوفيس، إذ تميز بأجواء راقصة شبابية على انغام الأغنية الإيقاعية، وباللهجة المغربية المحببة والمطعمة بكلمات فرنسية رشيقة اجادتها نسرين بصوتها وادائها، الى جانب إطلالاتها مختلفة بين الأزياء الراقية والـ ” كاجوال ” .

