أمانة جدة تهيئ 362 جامع لصلاة عيد الأضحى المبارك - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أنهت أمانة محافظة جدة تجهيز 317 جامعاً و45 مصلى تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على نطاق 14 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء محافظة جدة.

وقامت الأمانة برفع الدمارات من بعض المصليات وتهيئة المواقف ودكّها وتنظيفها آلياً ويدوياً، إضافة لتنظيف الأرصفة والشوارع المؤدية للمساجد ورفع الدمارات في بعض المواقع، كما تم تعميد المقاولين بمتابعة المواقع والتعامل مع أي ملاحظة تظهر بصفة عاجلة.

وأوضح المهندس سامي خلاف مدير عام النظافة والمرادم بأنّ أمانة جدة قامت بتخصيص نحو 1,173 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، وهي 23 جامع و2 مصلى في نطاق بلديات ذهبان وثول وطيبة، و66 جامع ومصلى واحد في نطاق بلدية جدة الجديدة وأبحر، و47 جامع و 5 مصليات في نطاق بلدية المطار، و54 جامع و11 مصلى في نطاق بلديتي العزيزية والشرفية، و52 جامع و8 مصليات في نطاق بلدية الجامعة، و29 جامع و4 مصليات في نطاق بلديتي البلد وجدة التاريخية، و27 جامع و9 مصليات في نطاق بلديتي بريمان وأم السلم، و16 جامع و6 مصليات في نطاق بلدية الجنوب، وفي منطقة الكورنيش 3 جوامع.