 37 % من قراء " صدى " يتوقعون جدوى الاستثمارات الأجنبية في مواجهة البطالة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 31

    أغسطس

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37 % من قراء ” صدى ” يتوقعون جدوى الاستثمارات الأجنبية في مواجهة البطالة

37 % من قراء ” صدى ” يتوقعون جدوى الاستثمارات الأجنبية في مواجهة البطالة
نايف السالم(صدى):

تفاعل قراء ” صدى ” مع الاستطلاع الذي طرحته مؤخرا، حول مدى مساهمة الاثتمارات الأجنبية في حل مشكلة البطالة.
وسألت ” صدى ” قراءها ” هل ترون أن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يساهم في حل مشكلة البطالة؟ ” .
ورأى 53 % من القراء أن الاستثمار الأجنبي لن يساهم في حل مشكلة البطالة، فيما أيد 37 % فعالية الاستثمارات في حل الأزمة، بينما لم يحدد 11% من القراء موقفهم.


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