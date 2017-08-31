37 % من قراء " صدى " يتوقعون جدوى الاستثمارات الأجنبية في مواجهة البطالة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تفاعل قراء ” صدى ” مع الاستطلاع الذي طرحته مؤخرا، حول مدى مساهمة الاثتمارات الأجنبية في حل مشكلة البطالة.

وسألت ” صدى ” قراءها ” هل ترون أن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يساهم في حل مشكلة البطالة؟ ” .

ورأى 53 % من القراء أن الاستثمار الأجنبي لن يساهم في حل مشكلة البطالة، فيما أيد 37 % فعالية الاستثمارات في حل الأزمة، بينما لم يحدد 11% من القراء موقفهم.