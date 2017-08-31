مغردو " تويتر " يؤدبون " خديجة الجزيرة " : إلا أمير الحج هامة وقامة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

شهد ” تويتر ” ، حفلة تأديب لمذيعة الجزيرة القطرية خديجة بن قنة، لتطاولها على مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وكانت المذيعة الجزائرية قد علقت على تصريح الفيصل حول وصول عدد الحجاج الجزائريين إلى 1564 حاجاً ، بعبارات غير لائقة.

ودشن ناشطون هشتاقا بعنوان ” خديجه بن قنه تتطاول على_الفيصل ” ، أكدوا من خلاله أن الفيصل قامة سامقة أفنى حياته في خدمة الوطن وضيوف الرحمن.

وقال المغرد أبو عبدالمحسن ” في هذا العمر أقبل إلى الله ملبياً حاجاً خادماً لحجاج بيته وباحثاً عن راحتهم، أمير الحج هامة وقامة وفخر للوطن ” .

ونشر بعض المغردون مقاطع لخديجة بن قنه تشيد فيه بالمجهودات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، مستغربين من تغيير موقفها بهذا الشكل الذي يقدح في مهنيتها.