مغردو " تويتر " يؤدبون " خديجة الجزيرة " : إلا أمير الحج هامة وقامة - صحيفة صدى الالكترونية

مغردو ” تويتر ” يؤدبون ” خديجة الجزيرة ” : إلا أمير الحج هامة وقامة
شهد ” تويتر ” ، حفلة تأديب لمذيعة الجزيرة القطرية خديجة بن قنة، لتطاولها على مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وكانت المذيعة الجزائرية قد علقت على تصريح الفيصل حول وصول عدد الحجاج الجزائريين إلى 1564 حاجاً ، بعبارات غير لائقة.
ودشن ناشطون هشتاقا بعنوان ” خديجه بن قنه تتطاول على_الفيصل ” ، أكدوا من خلاله أن الفيصل قامة سامقة أفنى حياته في خدمة الوطن وضيوف الرحمن.
وقال المغرد أبو عبدالمحسن ” في هذا العمر أقبل إلى الله ملبياً حاجاً خادماً لحجاج بيته وباحثاً عن راحتهم، أمير الحج هامة وقامة وفخر للوطن ” .
ونشر بعض المغردون مقاطع لخديجة بن قنه تشيد فيه بالمجهودات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، مستغربين من تغيير موقفها بهذا الشكل الذي يقدح في مهنيتها.
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 21 ساعة
طيب
مغرد[ عدد التعليقات: 484 ] نشر منذ 21 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله باقى العا هرات يتكلمون اخر الزمن
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33245 ] نشر منذ 20 ساعة
حتى انتِ ياخديجة القذافي ؟
,, الواضح أن قرض القرضاوي وباقي زمرته عندك أفضل من قذف القذافي ، حتى ولو أهدى لكِ الألماس ,,
,, ياسلقة الجزاير الهامله باالخليج ،،،
,, الفيصل ومن هو يتفرع منهم ، خدام بيت الله وتشهد لهم كل الخلايق ، المسلم وغير المسلم ،،
,, ولكن الشهوة الطاغيه ، أعمتكِ أيتها السلقة المجحومه عن قول الحقيقه ، وأعمتكِ كذالك عن إشادتكِ بحكام المملكه في العام الماضي ، وفيما يقدمونه من خدمة الحرمين الشريفين من توسعه وخدمه وتيسير الحجاج وتسهيل أداء مناسكهم ,,
,, فشتان بين قولكِ العام عن هذه السنه , فقد كذبتِ ، وكفى بكِ أن فجَّرتِ نفسك بنفسك ,,
,, الحمد لله ، فقد إنطبق عليكِ قوله تعالى :
(( وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ))
,, فاالنفاق صفاتك ياخديجة القذافي ، كنتِ في أحضان القذافي أيام حكمه ، والكل سمع ما تنبحين به في قناة الجزيره ، من خنى ضد القذافي أثناء حربه وبعد سقوطه ، فلا مصداقية لكِ ,,
,, أيتها السلقة الواطيه لا اظنه يخفاكِ قول الشاعر : إذا أتتك مذمتي من ناقصٍ .. فهي الشهادة لي بأني كامل ,,
ابوبدر[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 18 ساعة
خديجة اقسم بالله خسارة فيك هذا الاسم الطاهر وانتي انسانة قذرة الى ابعد حد ولا شرف لك او قيمة . عليكي من الله ما تستحقين
متابع الصحافة – صحيفة صدى – 9-12-1438[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 18 ساعة
ان ماقامت به (حرام اسم خديجة ) فيها اكبر دليل على جهود الانتقاء لحكام قطر وتابعيهم لابواقهم من الجنسيات التي تقول مايريد مشغليهم مقابل المال فمن جمال الفلسطيني الى فيصل السوري المحتفي بالجواز الانجليزي الى البقية وانتم تعرفونهم جيدا احوالهم واقوالهم فدعوهم العرب قالت ( وكل اناء بما فيه ينضح )عجبا لهم وعجبا (للخنزيرة) وكل العجب لبلد خليجي وعربي واسلامي وهو مايقوله هو واتباعه وتحية وسلام لكل عربي مسلم اصيل من القلب واسمى تحياتي لصدى وقراؤها .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2035 ] نشر منذ 16 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
الواقع[ عدد التعليقات: 5036 ] نشر منذ 16 ساعة
خديجة بن قنا بكل اختصار إنتي مجرد تراب تحت حذاء خالد الفيصل
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7922 ] نشر منذ 14 ساعة
سلامااااات ياخريطة🤔
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7922 ] نشر منذ 14 ساعة
مايهذري المهذري إلا من حر السخونة🤒
algernaas4[ عدد التعليقات: 752 ] نشر منذ 14 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل أمعه يردد مثل الببغاء
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 13 ساعة
البحث عن المادة ولمن يدفع اكثر دوما يسبق المهنية لدى العاملين في قناة الحقيرة , فجميعهم بنحقون عن المهنية والمصداقية وحرية الراي ولكن حين يتواجد المال مع فتوي من الفرماوي – القرضاوي- صاحي المبادي المتغيرة والمتحولة , خديجة بن قنه مقدمة برامج حسب الطلب ادفع وادفع وتاخذ نتيجة الدفع
المدفعيه الاتفاقيه🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 13 ساعة
قناة الجزيره في قطر قناة فسق ودعاره نشرت صور لمدير القناه في مكتبه وشكله مالحق يلبس ملابسه مرتدي بالطو بدون بنطلون ناس بعالم اخر للاخر بالبيت غرفة نوم وبالمكتب غرفة نوم 🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎
قادم[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 12 ساعة
بالمختصر
لا يضر السحاب هذر ال ق ح ا ب
قادم[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 12 ساعة
بالمختصر
لا يضر السحاب هذر ال ق ح ا ب
اكرمكم الله
Amq[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 11 ساعة
حزب مطنوخ تكفون في حسابها فجروه
alfahd42[ عدد التعليقات: 11352 ] نشر منذ 54 دقيقة
قبح الله وجهك يا سلقة الجزيرة