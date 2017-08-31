 بالفيديو.. حجاج البيت الحرام يستقرون بعرفة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. حجاج البيت الحرام يستقرون بعرفة

بالفيديو.. حجاج البيت الحرام يستقرون بعرفة
مكة المكرمة(صدى):

استقر اليوم، ضيوف الرحمن من حجاج البيت الحرام على مشعر عرفة.

ويمثل يوم عرفة -التاسع من ذي الحجة- خير يوم طلعت عليه الشمس وهو أحد أهم المشاعر المقدسة للحج.

ويبلغ ارتفاعه حوالي 300 متراً ويضم مسجد نمرة وهو مكان نزل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3183 ] نشر منذ 24 دقيقة

بارك الله فيهم . ماشاء الله تبارك الرحمن . الله يقويهم إن شاءالله .

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