بالفيديو.. حجاج البيت الحرام يستقرون بعرفة - صحيفة صدى الالكترونية

مكة المكرمة(صدى):

استقر اليوم، ضيوف الرحمن من حجاج البيت الحرام على مشعر عرفة.

ويمثل يوم عرفة -التاسع من ذي الحجة- خير يوم طلعت عليه الشمس وهو أحد أهم المشاعر المقدسة للحج.

ويبلغ ارتفاعه حوالي 300 متراً ويضم مسجد نمرة وهو مكان نزل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.