بالفيديو.. حجاج البيت الحرام يستقرون بعرفة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حجاج البيت الحرام يستقرون بعرفة
استقر اليوم، ضيوف الرحمن من حجاج البيت الحرام على مشعر عرفة.
ويمثل يوم عرفة -التاسع من ذي الحجة- خير يوم طلعت عليه الشمس وهو أحد أهم المشاعر المقدسة للحج.
ويبلغ ارتفاعه حوالي 300 متراً ويضم مسجد نمرة وهو مكان نزل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
فيديو | حجاج بيت الله يستقرون في مشعر #عرفات. #الإخبارية #يوم_عرفة #الحج_رسالة_سلام #السعودية_ترحب_بالعالم pic.twitter.com/P4wIkShAQo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 31, 2017
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3183 ] نشر منذ 24 دقيقة
بارك الله فيهم . ماشاء الله تبارك الرحمن . الله يقويهم إن شاءالله .