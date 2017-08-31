طيران ناس تدشن خطاً جديداً بين مطاري القاهرة وأبها - صحيفة صدى الالكترونية

عبد الناصر أبو الفضل(صدى):

دشنت شركة طيران ” فلاى ناس ” الخاصة اليوم الخميس، خطاً جوياً جديداً بين مطاري القاهرة وأبها فى إطار توسعة شبكة خطوطها لخدمة حركة السفر المتزايدة بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة ..

وشهدت صالة الوصول بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة احتفالا بتدشين الخط الجديد شارك فيها كبار مسؤولى شركة ” فلاى ناس ” ومسؤولى المطار والطيران حيث وصلت أول رحلة قادمة من مدينة ابها السعو ية برقم 870 وعليها 114 راكبا.

سذكر أن طيران ناس يندرج تحت فئة الطيران الاقتصادى منخفض التكاليف وتم تدشينه عام 2007 ومقره المملكة العربية السعودية ويملك أسطولاً يزيد عن 24 طائرة تحلق إلى أكثر من 30 وجهة داخل وخارج المملكة العربية السعودية