بالفيديو.. الشثري: الحج لله وحده ولا مكان فيه للشعارات - صحيفة صدى الالكترونية

مكة المكرمة(صدى):

استهل الدكتور سعد الشثري خطيب يوم عرفة خطبته بدعوة المسلمين عامة والحجاج خاصة بتقوى الله عز وجل معدداً الآيات القرآنية التي يوصي الله فيها عباده بتحري التقوى والعبادات.

وقال فضيلته ” أن الحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة، وعدد مزايا دين الإسلام الذي يحض ويحث على التعاون والأخلاق الفاضلة والأقوال الكريمة.

وشدد على أن جعل موسم الحج موطناً للمزايدات أو مكاناً للشعارات أو المظاهرات أو الدعوة للأحزاب والتجمعات يعد من أمور الجاهلية.

وأضاف ” يجب أن يُجعل الحج لله وحده فلا مكان للشعارات الحزبية والدعوات المذهبية والحركات الطائفية ” .

وأكد الشثري على أن ” المسلم يمقت الاعتداء على الآمنين من المسلمين وغيرهم في كافة البلدان “.