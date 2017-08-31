" داعش " يتسلم جرحى التنظيم مقابل جثث إيرانيين في صحراء سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

” داعش ” يتسلم جرحى التنظيم مقابل جثث إيرانيين في صحراء سوريا
أعلن مصدر عسكري موال للنظام السوري، بدء عملية تبادل جرحى مسلحي تنظيم ” داعش ” الإرهابي، بجثث إيرانيين، وجنود آخرين في صحراء سوريا.
كما أكد المصدر أن مليشيا ” حزب الله ” ، تسلمت أيضا جثمان أحد القتلى الإيرانيين من ” داعش ” في لبنان.
يذكر أن العلاقات بين إيران، وتنظيم ” داعش ” الإرهابي، تقع في منطقة آمنة، وكشفت بيانات مسربة أن إيران تربطها علاقات وثيقة مع التنظيم، حيث أن الطرفين تربطهما مصالح متبادلة.
الواقع[ عدد التعليقات: 5030 ] نشر منذ 7 دقائق
المجرمون متفقون على الضحياء حزب آلات داعش النظام النصيري الحرس الثوري الايراني ومليشيات المالكي هدفهم واحد تدمير الاسلام والمسلمين وتقسيم الاراضي العربية الى أقاليم متناحرة وهذا مشروع خبيث تم الاتفاق عليه من تحت الطاولة مع امريكا واسرائيل والدول الغربية