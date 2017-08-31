" داعش " يتسلم جرحى التنظيم مقابل جثث إيرانيين في صحراء سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أعلن مصدر عسكري موال للنظام السوري، بدء عملية تبادل جرحى مسلحي تنظيم ” داعش ” الإرهابي، بجثث إيرانيين، وجنود آخرين في صحراء سوريا.

كما أكد المصدر أن مليشيا ” حزب الله ” ، تسلمت أيضا جثمان أحد القتلى الإيرانيين من ” داعش ” في لبنان.

يذكر أن العلاقات بين إيران، وتنظيم ” داعش ” الإرهابي، تقع في منطقة آمنة، وكشفت بيانات مسربة أن إيران تربطها علاقات وثيقة مع التنظيم، حيث أن الطرفين تربطهما مصالح متبادلة.