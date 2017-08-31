4 أنواع من الوسائد تحتاجينها وقت الحمل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

الاسترخاء والنوم بعمق من التحديات التي تواجهها الحامل خلال رحلة الـ 9 أشهر، وتزداد صعوباته مع زيادة حجم البطن ونمو الجنين، لذا تلعب الوسائد التي تدعم قوام الجسم أثناء الحمل دوراً هاماً في مساعدتك على الاستغراق في النعاس.

إليك 4 أنواع رئيسية من الوسائد حاولي الحصول على ما يناسبك منها لتمنحي نفسك بعض الراحة سواء خلال الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعية:

الوسادة متعددة الأغراض. هذه الوسادة نحيفة وطويلة مع وجود انحناءات في مواضع معينة تمنح الدعم للبطن والظهر والساقين، يساعدك وجود الوسادة بين ساقيك على تخفيف متاعب الظهر، والجسم بشكل عام، يمكنك استعمال هذه الوسادة بعد ولادة الطفل لينام عليها بجوارك.

الوسادة الكبيرة. تبدو هذه الوسادة مثل سرير أصغر قليلاً من السرير نفسه، يمكنك الاستلقاء عليها بالكامل مع إسناد ظهرك دون قلق على الجنين لأنها تدعمك من الجانبين من دون ضغط على البطن. يمكنك استخدام هذه الوسادة أيضاً في رعاية الطفل بعد الولادة.

وسادة الفراشة. لا تشغل هذه الوسادة حيزاً كبيراً، فهي تدعم مناطق معينة وتمتد أجنحتها حول بطنك كالفراشة. تدعم هذه الوسادة البطن والظهر والورك.

وسادة حرف C. على عكس الوسادة متعددة الأغراض تمتاز هذه الوسادة بأنها ذات انحناء من طرفيها وهو ما يخفّف آلام عرق النسا.