العثور على خزينة ضخمة تعود لحقبة النازية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تقود الصدف دائما لكشف أشياء قد تكون غامضة أو لا نراها من قبل، حيث عثر بالصدفة البحتة على خزنة ألمانية تعود لحقبة النازية مغلقة ضخمة وزنها 500 كيلوجرام في مدينة ” فينيتسا ” بوسط أوكرانيا.

وعُثِر على الخزنة وفقا لوكالات إخبارية في خندق خلال الأعمال لاستبدال خط التدفئة الرئيسية في شارع ماجيستراتسكايا.. وكان أحد السكان قد لفت انتباهه شيء غريب في قاع الخندق؛ فهبط إلى الحفرة العميقة، وأبلغ الشرطة بعثوره على الخزنة التي قررت بدورها استدعاء علماء الآثار الذين عثروا بجوار الخزنة على آنية من الفخار عليها صورة نجمة داوود؛ فضلاً عن العديد من القطع النقدية الفضية الألمانية.

ومن المثير للاهتمام أن شارع ماجيستراتسكايا يمر عبر حي ” جيروزاليمكا ” في فينيتسا القديمة، الذي كان يسكنه اليهود من صغار التجار وأصحاب الحانات وصانعي الأحذية والخياطين.

وقالت خبيرة الآثار أولجا جرابوفسكايا: إنه لا يمكن فتح الخزينة بالطريقة المعتادة بعد أن تأكسد المعدن المصنوعة منه؛ لذا سيتم استخدام أدوات خاصة لفتحه مع عدم إلحاق الضرر به لقيمته التاريخية.