طائرات المملكة تسبب الذعر للأمريكيين - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

تسبب سرب من خمس طائرات سعودية، في إثارة ذعر أهالي مدينتي ” ساوث جيرسي ” و ” فيلادلفيا ” الأمريكيتين، ما دعا المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات الدفاع الجوي الأمريكية، لإصدار بيان صحفي عن سبب تحليق هذه الطائرات.

وذكرت محطة ” سي بي إس ” الأمريكية، أن رؤية الطائرات الحربية وهي تحلق في سماء حي ” ليفي تاون ” ، أثار ذعر المشاة الذين سارعوا لإبلاغ مسؤولي موقع المدينة الرسمي على الإنترنت.

وقال موقع المحطة، إن شهود العيان أكدوا أن تلك الطائرات ظهرت أولًا فوق سماء مقاطعة ” مونتوجمري ” بولاية ” ميرلاند ” ، ثم تحركت بعد ذلك إلى ” شمال شرق فيلاديلفيا ” ، وبالتحديد فوق حي ” لانجهورن ” و ” ليفي تاون ” مساء الإثنين (28 أغسطس 2017).

وأوضح الموقع أن طائرة النقل حلقت في المنتصف، بينما حلقت الطائرات الحربية على يمينها ويسارها -اثنين في كل جهة- وقد حلقت الطائرات الخمسة على ارتفاع منخفض أثناء مرورها بولاية ” نيوجيرسي ” .

ونقل الموقع عن المتحدث باسم قيادة قوات الدفاع الجوي الأمريكية قوله، إن القيادة الشمالية ليس لديها علم برصد أي عمليات عدائية تم تنفيذها، وأكد المتحدث أن مركز العمليات التابع للقوات الشمالية منشغل حاليًا بالتصدي للإعصار ” هارفي ” ومتابعة عمليات إطلاق الصواريخ التي تقوم بها كوريا الشمالية.

وأكّد المتحدث أن هذه الطائرات -من نوع تايفون- لا تشكّل أي خطر؛ لأنها كانت في طريقها للعودة إلى المملكة العربية السعودية بعد المشاركة في التمرين العسكري العلم الأحمر والأخضر، حيث انطلقت الطائرات من قاعدة ” ماكجواير ديكس ليكهرست ” المشتركة الواقعة في مقاطعة ” برلينجتون ” .