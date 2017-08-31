صورة لاعب الهلال " البليهي " تشعل مواقع التواصل: " معجزة " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للاعب الهلال ” علي البليهي ” مبتسما، وأشعلت الصورة التي حققت انتشارا واسعا، مواقع التواصل، حيث أن البعض قال أنه لأول مرة يظهر البليهي ضاحكا.

وقال النشطاء إنها معجزة أن يظهر البليهي مبتسما، فيما ردد آخرون تكبيرات بعدما شاهدوا الصورة، فيما علق أخر ” البليهي يضحك، ياربي أنا بحلم ” .

وقرر الجهاز الفني لفريق الهلال منح اللاعبين راحة غد الجمعة؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء السبت.

