وكالة أمريكية تكشف حقيقة وضع صالح قيد الإقامة الجبرية في صنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت وكالة ” أسوشيتد برس ” الأمريكية، عن ما وصفته بـ ” الحقيقة الكاملة ” ، عن وضع الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، قيد الإقامة الجبرية في العاصمة صنعاء.

وكشفت الوكالة الأمريكية عن مسؤولين يمنيين قولهم بشأن ما ونشرته وسائل إعلام، عن أن الحوثيين تضع المخلوع قيد الإقامة الجبرية فعليا: صالح لم يغادر منزله في العاصمة صنعاء على مدار الأسبوع الماضي.

كما نقلت الوكالة الأمريكية أيضًا، تصريحات عن مسؤولين وصفتهم بالنافذين في ميلشيات الحوثي، أن ” صالح ” ” تآمر مع التحالف بغية تدبير مؤامرة ضدنا ” .

وكان صالح شارك الرئيس الأربعاء (30 أغسطس 2017) في تشييع جنازة العقيد خالد الرضي نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر، الذي لقي مصرعه في اشتباكات مسلحة مع عناصر حوثية السبت الماضي في جولة المصباحي بحي حدة وسط العاصمة صنعاء.

وعقب مشاركته في الجنازة وتقديم العزاء، كشف صالح -في تصريحات صحفية- تفاصيل الاشتباكات التي دارت بين قوات موالية له ومليشيات الحوثي في صنعاء.