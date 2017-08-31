بالفيديو.. شاب ينتقم من عشيقة والده بطريقة مروعة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب صيني ينهار بالضرب على عشيقة والده في الشارع، قبل يوم واحد من الاحتفال بعيد الحب الصيني.

ظهر الرجل في مقطع الفيديو ، وهو يسحب امرأة في منتصف الطريق من شعرها قبل ضربها في بطنها وصفعها على وجهها ورأسها، ثم قام بسحلها على جانب الطريق واستمر في هجومه، والقاء اللوم عليها لإصرار والديه على طلب الطلاق من والدته .

