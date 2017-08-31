توزيع 12 مليون عبوة مياه زمزم وعصائر على ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

ضخت وزارة التجارة والاستثمار، 12 مليوناً و600 ألف عبوة مياه وعصائر وألبان للمشاعر المقدسة خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأكدت الوزارة، سعيها المستمر فى متابعة الحالة التموينية وتوفير السلع والمنتجات الأساسية لضيوف الرحمن وملائمة أسعارها .

وأشارت إلى مواصلة جولاتها على مدار الساعة من خلال فرقها الرقابية بهدف التأكد من وفرة السلع للحجاج ومراقبة المتاجر والمباسط والعربات المتجولة ومصادرة السلع الغذائية غير المطابقة للمواصفات أو المنتهية الصلاحية، لضمان صحة وسلامة السلع التموينية المعروضة لضيوف الرحمن.

وأفادت، أن مراقبيها يشرفون على متابعة توافر الكميات الكافية من السلع التموينية للإيفاء بمتطلبات الحجاج وضمان عدم وجود أى نقص فى المخزون الغذائى، إلى جانب انتشار الفرق الرقابية فى مكة المكرمة وأرجاء المشاعر المقدسة لضمان تغطية ومراقبة منافذ البيع فيها، مشددة على عدم التهاون فى إيقاع العقوبات النظامية بحق كل من يعرض صحة وسلامة الحجاج للخطر.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار الجميع ممن لديهم ملاحظات أو شكاوى بالتواصل معها عبر المركز الموحد للبلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق ” بلاغ تجارى ” .