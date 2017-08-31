مليونير يعيش على المعونة الاجتماعية - صحيفة صدى الالكترونية

مليونير يعيش على المعونة الاجتماعية
لم يكُن يعتقد البريطاني بيتر كايل، أنه سينفق كل ما ربحه في اليانصيب البريطاني عام 2005 بنحو 6.5 مليون دولار على الرحلات السياحية المكلفة وشراء السيارات الفارهة، ويعيش على المعونة الاجتماعية.
حيث أعلن كايل أن المال الذي اكتسبه عندما كان في الـ 52 من عمره سيغيّر مجرى حياته، لكنه لم يعتقد أنه سيعود فقيرًا ويعيش على المساعدة الاجتماعية.وبحلول عام 2008 لم يتبقى لبيتر سوى منزل فخم وبركة سباحة بمدينة “ بلايموث ” جنوب غرب بريطانيا، لكنه خسره أيضًا واضطر للانتقال إلى فندق رخيص في المدينة بسعر 19 دولارًا لليلة.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1932 ] نشر منذ 4 ساعات
المتعوس متعوس ولو حطو على راسه فانوس , تعود على الفقر فكان من الطبيعي ان يبعثر اموالا حطت عليه من السماء دون ميعاد
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 3 ساعات
لا ليس متعوس يكفى انه فاز باليانصيب البريطاني عام 2005 بنحو 6.5 مليون دولار ولكن من الواضح أنه عاش حياة فقر مدقع وفاز باليانصيب البريطاني عام 2005 وهو في عمر الـ 52 من عمره ولم يكن لدية حس التقدير وأنفق كل المال على الرحلات السياحية المكلفة وشراء السيارات الفارهة ورجع الى الفقر مرة أخرى.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11329 ] نشر منذ 3 ساعات
خبل وضيعها وش تبون يسوون فيه زين بعد يعطونه معونه اجتماعيه
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9330 ] نشر منذ 1 ساعة
🤠🤠🤠
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33194 ] نشر منذ 8 دقائق
إيزي كوم إيزي قو ,,
,, حكمة قالها اجدادك أيها المنحوس المتعوس ,,
,, لله في خلقه شؤون وحكم ,,