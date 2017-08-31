مليونير يعيش على المعونة الاجتماعية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

لم يكُن يعتقد البريطاني بيتر كايل، أنه سينفق كل ما ربحه في اليانصيب البريطاني عام 2005 بنحو 6.5 مليون دولار على الرحلات السياحية المكلفة وشراء السيارات الفارهة، ويعيش على المعونة الاجتماعية.

حيث أعلن كايل أن المال الذي اكتسبه عندما كان في الـ 52 من عمره سيغيّر مجرى حياته، لكنه لم يعتقد أنه سيعود فقيرًا ويعيش على المساعدة الاجتماعية.وبحلول عام 2008 لم يتبقى لبيتر سوى منزل فخم وبركة سباحة بمدينة “ بلايموث ” جنوب غرب بريطانيا، لكنه خسره أيضًا واضطر للانتقال إلى فندق رخيص في المدينة بسعر 19 دولارًا لليلة.