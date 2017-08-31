الحرب الفكرية: مشهد الحجيج " مَهِيب الظاهر " .. وسيكون محققاً لمقصد التشريع الحكيم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال مركز الحرب الفكرية، إن مشهد الحجيج اليوم في عرفات، ” مَهِيب الظاهر ” وسيكون محققاً لمقصد التشريع الحكيم عندما يكتمل تلاقيه في “الوجدان والضمائر” لتَحِلَّ في الصورة رُوحُها وأملها.

جاء ذلك خلال تغريدة لمركز الحرب الفكرية على موقع التواصل الاجتماعي ، تويتر، اليوم الخميس.

ويصعد حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1436هـ، للوقوف على صعيد عرفات، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.

وقضى ضيوف الرحمن يوم التروية بمشعر منى، اقتداءً بهدي النبي محمد ” صلى الله عليه وسلم ” ، برفقة الآلاف من رجال الأمن، الذين تابعوا توجه الحجاج إلى منى عبر الطرق الفسيحة والأنفاق والجسور التي هيأتها المملكة.