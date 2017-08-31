آبل تطلق نظام تشغيل إجباري قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت شركة آبل أن نظام التشغيل الجديد لأجهزة الماك macOS High Sierra، والمتوقع طرحه خلال فصل الخريف القادم، يعتمد على نظام الملفات APFS بشكل افتراضي على جميع أجهزة آبل المزودة بأقراص الحالة الساكنة SSD.

وسيتم تحويل جميع البيانات تلقائياً إلى النظام الجديد عند تحديث نظام تشغيل ماك أو إس إلى الإصدار High Sierra الجديد، ولن يتوفر أمام المستخدم أية إمكانيات للاختيار.

وتركز الشركة الأمريكية في ترويجها لنظام الملفات الجديد على أنه يوفر في مساحة الذاكرة ويعزز من الأمان ويزيد من سرعة عمل نظام التشغيل.