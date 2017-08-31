تفاصيل جديدة في واقعة مصرع المبتعث " العمران " بأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت صحيفة أمريكية تفاصيل جديدة في واقعة مصرع مبتعث غرق، قبل أسبوع، في مياه نهر غرب فرجينيا بأمريكا؛ حيث وُجدت جثته تحت صخرة أسف النهر بمستوى 18 قدماً.

وقالت صحيفة ” صن تايمز ” الأمريكية، إن المبتعث عبدالرحمن العمران (28 عاماً)، كان يمارس رياضة السباحة مع ثلاثة من زملائه بمياه نهر غرب فرجينيا، الخميس الماضي، وظل يكافح للبقاء على قيد الحياة، ثم اختفى بعد ذلك في مياه النهر.

وأضافت: ” وجد الغواصون جثة ” العمران ” تحت صخرة أسفل النهر بمستوى 18 قدماً تحت سطح المياه ” ، فيما أشارت السلطات الأمنية التي باشرت الحادثة إلى أن نهر غرب فرجينيا يحتوي على مخاوف قوية ومياه عميقة وقاع صخري.