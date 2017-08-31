الجوازات تصدر تصاريح إلكترونية للمقيمين في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، عن إصدار تصاريح إلكترونية العام القادم للمقيمين في مكة المكرمة، لتسهيل دخولهم وخروجهم من العاصمة المقدسة أثناء موسم الحج.

وأكد اليحيى أن بإمكان سكان مكة المكرمة طلب تصريح الدخول للسائقين الخاصين بهم ومن في حكمهم من إدارة الجوازات، لافتاً إلى اعتماد التصريح الإلكتروني حلاً لمشكلة دخولهم ابتداءً من العام القادم.

جاء حديث مدير عام الجوازات تجاوباً مع ملاحظات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الإجراءات التي تتخذ بمنع السائقين الوافدين العاملين في مكة المكرمة من دخولها، حال خروجهم منها ورغبتهم في العودة إليها.