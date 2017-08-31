هاشتاق " يوم عرفة " يتصدر " تويتر " تزامنا مع صعود ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

دشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” هاشتاقا تحت عنوان ” # يوم_عرفة ” وذلك تزامنا مع توافد ضيوف الرحمن على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

واحتل الهاشتاق المركز الأول على ترند المملكة، وتفاعل معه العديد من المستخدمين خاصة الشباب، وجاءت كافة التعليقات مباركة لهذا اليوم العظيم راجين الله عز وجل أن يغفر لهم ويتقبل منهم صيام هذا اليوم.

وكان حجاج بيت الله، بدأوا قبل قليل، ترديد التكبيرات أثناء الصعود إلى جبل عرفات.

ويصعد حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1436هـ، للوقوف على صعيد عرفات، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.

وقضى ضيوف الرحمن يوم التروية بمشعر منى، اقتداءً بهدي النبي محمد ” صلى الله عليه وسلم ” ، برفقة الآلاف من رجال الأمن، الذين تابعوا توجه الحجاج إلى منى عبر الطرق الفسيحة والأنفاق والجسور التي هيأتها المملكة.