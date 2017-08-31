قتلى وجرحى في انهيار مبنى سكني بمومباي الهندية - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

لقي 4 أشخاص حتفهم وجرح آخرون، جراء انهيار مبنى سكني متعدد الطوابق في منطقة هندي بازار في مومباي، ولا يزال حوالي 40 شخصا محاصرين تحت الأنقاض.

وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن 13 شخصا أصيبوا بجروح وكسور خطيرة، وأن هناك خمسة آخرين في حالة حرجة.

وبحسب السلطات المحلية فإن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها، إذ لا يزال عشرات الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وأفادت المصادر بأن هذا المبنى الكائن بمنطقة ” بهندي بازار ” القديمة والمكتظة بالسكان يتجاوز عمره حوالي 100 عام.