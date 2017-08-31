الفيحاء يصل إلى مطار الرياض قادما من النمسا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الخميس، بعثة نادي الفيحاء، قادمه من النمسا، بعد أنهت البعثة معسكرها الذي أقامه في مدينة أنسبروك النمساوية بحصة تدريبية صباحية بقيادة كونستانتين جالكا المدير الفني للفريق.

بدأت الحصة باجتماع مع اللاعبين تحدث فيه المدرب عن المباراة الودية الأخيرة التي لعبها الفريق، الثلاثاء، أمام آبسام النمساوي.

وأكدت إدارة النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الخميس، أن بعثة الفريق وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض قادمة من النمسا.

ومنح الجهاز الفني للاعبين إجازة لمدة 4 أيام حيث سيعاود الفريق تمارينه في المجمعة، يوم الإثنين المقبل.