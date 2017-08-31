إصابة 21 شخصا في تصادم قطارين شمال بولندا - صحيفة صدى الالكترونية

وارسو(صدى):

أصيب 21 شخصا، جراء تصادم قطار ركاب بقطار بضائع شمال بولندا، وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، أن سبع عربات من قطار الركاب المكون من 11 عربة خرجت عن مسارها بسبب التصادم مع قطار البضائع فى بلدة ” سميتو جرانيتشن ” .

بدوره، قال ميروسلاو سيمينيك المتحدث باسم السكك الحديدية البولندية: إن مسئولى السكك الحديدية يتخذون الخطوات اللازمة للسماح لمن لم يتمكنوا من مواصلة رحلتهم.

وأضاف سيمينيك أن حوالى 300 شخص كانوا فى القطار الذى كان فى طريقه من ” جدينيا ” شمال البلاد إلى ” بيلسكو بيالا ” فى الجنوب.

ومن جانبهم، وصل المدعون وخبراء السكك الحديدية إلى موقع الحادث للتحقيق فى ملابسات وقوعه.