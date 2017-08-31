بالصور.. رد فعل طريف لصغار دببة أثناء أصطياد والدهم سمك - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ألتقطت مجموعة من الصور لقطات رائعة للحظات مرح عدد من أشبال الدببة البنية بينما يشاهدون والدهم يصطادون السلمون من بحيرة كوريل بشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وظهر الأشبال في الصور يتشاجرون ويتقاتلون بالمياه كما يلقون الصخور على بعضهم البعض، وتعد دببة تلك المنطقة واحدة من أكبر أنواع الدببة في العالم فيصل طولها إلى 10 أقدام، ووزنها ثلاثة أرباع طن، كما تحتوى المنطقة على 25% من السلمون الموجود بالمحيط الهادي.

