ضبط امرأة أقامت علاقة غير أخلاقية مع أحد أقاربها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أقامت مصرية علاقة غير شرعية مع شقيقها بموافقة زوجها، الذي يقوم بتصويرهما.

وضبطت الشرطة المرأة بتهمة إقامة علاقة غير شرعية، واعترفت أمام سلطات الأمن أنها أقدمت على ذلك بموافقة زوجها الذي كان يصورهما.

فيما قال الزوج أن شقيق زوجته يفعل ذلك مقابل الإنفاق على الأسرة، وعندما علمت زوجة الجاني طلبت أن تفعل معه مثلهما، وتحول الامر إلى علاقات جماعية.

وقالت الزوجة إن شقيقها يتحمل مصاريف الأسرة، وإنها أقدمت على ذلك لإرضاءه، وإدعت أنها لا تؤذي أحد بفعلتها، ولذلك لا يمكن لأحد أن يحاسبها.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة المصرية ،أخلت سبيل المتهمين بعد رفض تحرير محضر.