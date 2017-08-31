ضبط امرأة أقامت علاقة غير أخلاقية مع أحد أقاربها - صحيفة صدى الالكترونية

ضبط امرأة أقامت علاقة غير أخلاقية مع أحد أقاربها
أقامت مصرية علاقة غير شرعية مع شقيقها بموافقة زوجها، الذي يقوم بتصويرهما.
وضبطت الشرطة المرأة بتهمة إقامة علاقة غير شرعية، واعترفت أمام سلطات الأمن أنها أقدمت على ذلك بموافقة زوجها الذي كان يصورهما.
فيما قال الزوج أن شقيق زوجته يفعل ذلك مقابل الإنفاق على الأسرة، وعندما علمت زوجة الجاني طلبت أن تفعل معه مثلهما، وتحول الامر إلى علاقات جماعية.
وقالت الزوجة إن شقيقها يتحمل مصاريف الأسرة، وإنها أقدمت على ذلك لإرضاءه، وإدعت أنها لا تؤذي أحد بفعلتها، ولذلك لا يمكن لأحد أن يحاسبها.
وبعرض الواقعة على النيابة العامة المصرية ،أخلت سبيل المتهمين بعد رفض تحرير محضر.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1310 ] نشر منذ 7 ساعات
الحمدلله
alfahd42[ عدد التعليقات: 11329 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يجعل هذا اليوم على الجميع يوم مغفره وعتق من النار
زائر[ عدد التعليقات: 417 ] نشر منذ 7 ساعات
لعنة الله عليكم ولعنة الله على ………..
أبو ديما[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 ساعات
اخبار قذرة مثل هذي ويش الفايدة منها ..
خسارة خبر مثل هذا ياخذ مساحة في الصحيفة ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 11329 ] نشر منذ 7 ساعات
اما بالنسبة للخبر حسبي الله عليهم من بهائم وخنازير
alfahd42[ عدد التعليقات: 11329 ] نشر منذ 7 ساعات
نوير تعوذي من الشيطان واخبار زي هذه اقلها اصبري لين تروح العشر
alfahd42[ عدد التعليقات: 11329 ] نشر منذ 7 ساعات
حسبي الله عليك يا م نه
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 7 ساعات
لا اله الا الله هذولا حكمهم اعدام تعزيرا حيوانات
alfahd42[ عدد التعليقات: 11329 ] نشر منذ 7 ساعات
ابشرك
alfahd42[ عدد التعليقات: 11329 ] نشر منذ 7 ساعات
الاخ وين رجولته وعقله ودينك
خل منك الحمار الخنزير الزوج انت وين عقلك ورجولتك ودينك من بين الناس مالقيت الا اختك
ابو لما[ عدد التعليقات: 735 ] نشر منذ 6 ساعات
الخبر قديم جدا جدا جدا.
عبدالله m[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 6 ساعات
يلعن أم القرف .. استغفر الله
وبعدين يانويره ياكثر الأكشن عندك
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9330 ] نشر منذ 5 ساعات
مصيبة اذا اجتمعت الدياثةة في الزوج والاخ 😔
وهم اكثر اثنين امان بعد الله 💔💔 .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2008 ] نشر منذ 5 ساعات
والمصيبه الاكبر
اطلقوا سراحهم بدون توجيه اي تهم
لاحول ولا قوة الا بالله
هذا هو مبدأ الليبراليه حريه مطلقه
لاتخضع لشرع ولا اخلاق
الابهاوي[ عدد التعليقات: 297 ] نشر منذ 4 ساعات
يارب سترك واعفاك
ياالله اني في وجهك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33194 ] نشر منذ 6 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,