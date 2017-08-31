صحف الدوحة تواصل سقطتها وتجرد القطريين من جنسياتهم: حجاج قطر صفر! - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

واصلت وسائل الإعلام القطرية، سقطتها وافتراءها تجاه المملكة، بتقارير صحفية لا دليل أساس لها من الصحة، وهذه المرة زعمت بعدم وصول حجاج قطريين إلى الأراضي المقدسة على الرغم من وصول 1564 حاجا قطريا إلى المشاعر المقدسة عبر المنفذ البري.

ومارست الصحف القطرية ” تضليلا ممنهجا ” وصل إلى درجات التزييف إلى نكران وصول أي حاج قطري إلى المملكة لأداء فريضة الحج، على الرغم من ظهور الحجاج القطريين في وسائل إعلام عدة، مثنيين على المعاملة الطيبة منذ أن وطأت قدماهم أراضي المملكة أمام تسهيلات كبيرة واستثنائية أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحجاج القطريين.

إلا أن الصحف القطرية تصر على تسويق الدعاية الرسمية بمنع الحجاج القطريين من الحج، وبدأت حملة تشكيك واسعة في الصحف القطرية ومواقع التواصل الاجتماعي تقودها ” خلايا عزمي ” عن جنسية من ظهر في اللقاءات التلفزيونية من الحجاج القطريين في منفذ سلوى والمشاعر المقدسة، حتى أن صحيفة الشرق القطرية جرّدت الحجاج القطريين الذين وصلوا إلى المشاعر من جنسيتهم، قائلة: ” من في مخيمات قطر ليسوا قطريين، وحجاج قطر هذا العام صفر “، وفقا لصحيفة عكاظ.