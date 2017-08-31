أمير مكة: من يفكر بالمساس بأمن الحج عليه أن يتقي الله في نفسه - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أن من يفكر في المساس بأمن الحج عليه أن يتقي الله في نفسه.

وأضاف الأمير خالد الفيصل: ” لا تسييس للحج وخير جواب لكل من يقلل من جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ما يشاهده العالم من خدمات يتم تقديمها لضيوف الرحمن ولا نرجو من وراء ذلك إلا الثواب من الله.. نفتخر بأننا نُحسد ونغبط على ما نقوم به لخدمتهم، وهذا خير دليل على أننا نعمل وإذا قلنا نفعل ، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أن الجهات المعنية تضع اللمسات الأخيرة على التوسع في قطار المشاعر، وربطه بالنقل العام في مكة المكرمة، داعيا حجاج بيت الله الحرام إلى التفرغ للعبادة، والالتزام بما جاؤوا لأجله في هذه البقعة الطاهرة، خصوصا أن المملكة جندت أكثر من 300 ألف مدني وعسكري لخدمة ضيوف الرحمن، وتأمين رحلتهم الإيمانية، لافتا إلى أن وزارة الحج والعمرة تضع اللمسات النهائية لمشروع تطوير المشاعر المقدسة بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين.

وشدد على وصول 1564 حاجا قطريا لأداء مناسك الحج لهذا العام، فيما بلغ عددهم العام الماضي 1210، مشيرا إلى أن عدد الحجاج من الخارج والداخل النظاميين لهذا العام يتجاوز مليوني حاج، إذ بلغ عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة 1.752.014، فيما بلغ عدد حجاج الداخل الممنوحين تصاريح حج 126.092 مواطنا، و102.936 مقيما، مبينا أن الجهات المعنية ضبطت 101 حملة حج وهمية، ومنعت 490785 مخالفا لأنظمة الحج من الدخول إلى مكة والمشاعر، وأعادت 219890 مركبة مخالفة من الدخول، كما تم القبض على 9599 ناقلا مخالفا.