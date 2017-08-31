قلق أمريكي من تغلغل قطر في المؤسسات التعليمية والتربوية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أثارت عدة تقارير صحفية عن وسائل إعلام أمريكية كبيرة، قلق الشعب الأمريكي مما وصفته بـ ” تغلغل النفوذ القطري في المدارس والجهات التربوية والأكاديمية في أمريكا “.

وأشارت صحيفة ” وول ستريت جورنال ” الأمريكية إلى أن بعض المدارس الحكومية تشهد توجها جديدا في تعلم ” قيم تخالف قيم المجتمع الأمريكي، بأموال وتبرعات قطرية، وهو ما يثير تساؤلا عن حقيقة العلاقات المتداولة في الأوساط المتخصصة بين قطر والإرهاب “، وفقا لصحيفة الحياة.

وكشفت الصحيفة، عن تبرع ” مؤسسة قطر الخيرية ” بـ 30.6 مليون دولار خلال الأعوام الثمانية الماضية في الفترة من 2009-2017 إلى عشرات المدارس في عدد من الولايات، بداية من نيويورك إلى ولاية أوريجون، كما دعمت الدوحة مبادرات في ظاهرها تهدف إلى تشجيع الأطفال والشباب على تعلم اللغة العربية، بما في ذلك دفع تكاليف تدريب المعلمين.

وأوضح الصحفي تونيل هوبز: ” المانحون من الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الدول العربية، يقدمون منذ فترة طويلة تبرعات للمؤسسات التعليمية في أمريكا، ولكن يبدو أن مؤسسة قطر واحدة من المنظمات الأجنبية القليلة التي تستهدف المدارس الحكومية من الروضة حتى الصف الـ12، إضافة إلى حرصها على طرح مزيد من المنح المجانية لتعلم فروع بعينها، ومن الواضح هنا رغبتها في زيادة الإنفاق في هذا الجانب “.

وحذر من ” إشادة عدد من المدارس الأمريكية المشاركة في التعليق على دعم المؤسسة القطرية للتعلم الظاهري للغة العربية، الأكثر تحدثاً من قبل الطلاب، وبخاصة أن طلاب المدارس المدعومة من مؤسسة قطر الخيرية باتوا يختارون المواد التي تدعمها قطر بمثابة لغة ثانية أو مواد إضافية، وجميعها مدارس حكومية “.

وأكدت الصحيفة أن ” الخطورة ليست في تعلم اللغة العربية، بل الخطورة تكمن في أن قطر هي المسؤولة عن توفير الكتب ودفع رواتب المعلمين عبر مؤسسة قطر الدولية، الذراع الأمريكية لمؤسسة قطر الخيرية في الدوحة، وهو ما يخلق كثيراً من التخوفات والتساؤلات عن زيادة نشاطها في هذا الجانب في الشأن الداخل الأمريكي “.

واهتمت الصحيفة في تقريرها، بتصريحات المسؤولين الأمريكيين عن سياسة قطر الداعمة للإرهاب، مشيرا إلى أن ” الرئيس دونالد ترامب انتقد في شكل علني، في يونيو الماضي، سلوك قطر وتقديمها الدعم والمساندة للإرهاب والجماعات المتطرفة، واعترف بتأييده للدول العربية التي قطعت علاقتها مع الدوحة، للحفاظ على الأمن الإقليمي في المنطقة، وهي خطوة تبرز حجم المعاناة الأميركية الطويلة الأمد مع الدوحة ” .