حظر سفر الأطباء المتورطين في وفاة مواطن بخطأ طبي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت المديرية الصحية بمدينة جدة، فتح تحقيق بواقعة وفاة شاب ثلاثيني بخطأ طبي أثناء إجرائه عملية استئصال اللوزتين بأحد مستشفيات المحافظة، وحظرت سفر الفريق الطبي الذي أجرى العملية.

وقال المتحدث الرسمي بصحة جدة عبدالله الغامدي، إنهم فتحوا تحقيقا فور تلقيهم شكوى من ذوي المتوفي عطية بن صالح الزهراني، وأحيلت الشكوى إلى إدارة القطاع الصحي الخاص المعني بالأمر، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق الأولي، وجرى منع الفريق الطبي من السفر حتى انتهاء التحقيق في أسباب الوفاة، خاصة وأن عملية استئصال اللوزتين ليست من العمليات الخطيرة، وفقا لصحيفة عكاظ.

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