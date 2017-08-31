المركز الأمريكي للأعاصير: " هارفي " تحولت إلى منخفض جوي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال المركز الوطني للأعاصير، أمس الأربعاء، إن العاصفة المدارية هارفي ضعفت لتتحول إلى منخفض جوي.

وأضاف المركز أن هارفي على مسافة 15 كيلومترا جنوب غربي الإسكندرية في لويزيانا وأن أقصى سرعة للرياح بلغت 55 كيلومترا في الساعة.

وذكر المركز أن السيول العنيفة ما زالت مستمرة في جنوب شرق تكساس وأجزاء من جنوب غرب لويزيانا، مضيفًا أن خطر الأمطار الغزيرة انتهى في منطقة جالفستون.

وكما ذكر “لكن السيول الكارثية التي تهدد الأرواح ستستمر في هيوستون وحولها وفي بومونت/بورت آرثر شرقا حتى جنوب غرب لويزيانا” في الأيام القادمة.