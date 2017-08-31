والدة " سلطانة " تكشف تفاصيل جديدة بشأن اختطاف طفلتها من قبل طليقها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت والدة الطفلة سلطانة التي خطفها والدها من منزل طليقته، مستغلا غيابها بداعي العمل، عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، مؤكدة أن ابنتها بصحة جيدة.

وأوضحت الدكتورة منى سمير، أن والد سلطانة اعترف باختطافها بعد إنكاره سابقا باقتحام المنزل مع شقيقاته وخطف الطفلة، رغم أنها في حضانتها بحكم قضائي، إلا أن شرطة منطقة الرياض أعادت الطفلة.

وأكدت الدكتور منى سمير – وهي مقيمة مصرية – أنها تزوجت من طليقها قبل 3 أعوام ولها منه 3 بنات وابن مصاب بالتوحد، وحصلت على حكم بعد الطلاق بضم سلطانة إلى حضانتها وأعطاه الحق في زيارتها في الإجازات الصيفية والأسبوع الأخير من كل شهر، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضافت أنها فوجئت الإثنين الماضي بخادمتها تتصل بها وتخبرها بأن طليقها اقتحم المنزل مع شقيقاته وأخذوا سلطانة دون الابن الذي يعاني من التوحد، وغادر المنزل مستغلاً وجودها في العمل، وتواصلت الأم مع شرطة الرياض التي فتحت تحقيقاً في الواقعة، وقامت باستعادة الطفلة وتسليمها لوالدتها.

” صدى ” تابعت الواقعة باهتمام منذ اختطاف الطفلة سلطانة حتى تمكن شرطة الرياض من الوصول للطفلة وإعادتها إلى حضن والدتها بصحة جيدة.

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