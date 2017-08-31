والدة " سلطانة " تكشف تفاصيل جديدة بشأن اختطاف طفلتها من قبل طليقها - صحيفة صدى الالكترونية

والدة ” سلطانة ” تكشف تفاصيل جديدة بشأن اختطاف طفلتها من قبل طليقها
كشفت والدة الطفلة سلطانة التي خطفها والدها من منزل طليقته، مستغلا غيابها بداعي العمل، عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، مؤكدة أن ابنتها بصحة جيدة.
وأوضحت الدكتورة منى سمير، أن والد سلطانة اعترف باختطافها بعد إنكاره سابقا باقتحام المنزل مع شقيقاته وخطف الطفلة، رغم أنها في حضانتها بحكم قضائي، إلا أن شرطة منطقة الرياض أعادت الطفلة.
وأكدت الدكتور منى سمير – وهي مقيمة مصرية – أنها تزوجت من طليقها قبل 3 أعوام ولها منه 3 بنات وابن مصاب بالتوحد، وحصلت على حكم بعد الطلاق بضم سلطانة إلى حضانتها وأعطاه الحق في زيارتها في الإجازات الصيفية والأسبوع الأخير من كل شهر، وفقا لصحيفة عكاظ.
وأضافت أنها فوجئت الإثنين الماضي بخادمتها تتصل بها وتخبرها بأن طليقها اقتحم المنزل مع شقيقاته وأخذوا سلطانة دون الابن الذي يعاني من التوحد، وغادر المنزل مستغلاً وجودها في العمل، وتواصلت الأم مع شرطة الرياض التي فتحت تحقيقاً في الواقعة، وقامت باستعادة الطفلة وتسليمها لوالدتها.
” صدى ” تابعت الواقعة باهتمام منذ اختطاف الطفلة سلطانة حتى تمكن شرطة الرياض من الوصول للطفلة وإعادتها إلى حضن والدتها بصحة جيدة.
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القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18612 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش لي بزواج مورااااه الا وجع راس
الحمد لله أني ماتزوجت للحين🤗
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12640 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شاء الله انجبت اربع اطفال في ثلاث سنوات . يمكن جابت توم
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 1 ساعة
لابوكم لابو البنات كلهم
اجل اخذ بنته صار خطف
ابوطاهر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 51 دقيقة
هل من المنطق والعقل تسمية الاب بالخاطف
اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله
الواقع[ عدد التعليقات: 5028 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحمد لله اننا في دولة ولسنا في غابة اين حقوق الطفل لا ترفع قضية خطف وترويع للام وطفلتها من قبل شقيقات الزوج السابق وبمشاركة منه في داخول منزل الام الذي تم استباحة حرمته والقيام بتنفيذ مخططهم الاجرامي بكل استهتار وعدم الخوف من الله ثم أنظمة الدولة