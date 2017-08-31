ترامب: الحوار مع كوريا الشمالية ليس هو الحل - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن الحوار ليس هو الحل للمواجهة المحتدمة مع كوريا الشمالية بشأن تطويرها صواريخ نووية.

وجاء تصريح ترامب بعد يوم من إطلاق بيونج يانج صاروخًا باليستيًا حلق فوق اليابان مما أثار تنديدًا من الأمم المتحدة ودول مختلفة.

وأوضح ترامب في تغريدة على موقع تويتر ” الولايات المتحدة تتحدث إلى كوريا الشمالية وتدفع لهم إتاوة منذ 25 عامًا. الحوار ليس الحل! ” .

وبعد ساعات حين سأل الصحفيون وزير الدفاع جيمس ماتيس عما إذا كانت الولايات المتحدة استبعدت الحلول الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وسط تصاعد التوتر بعد سلسلة من التجارب الصاروخية أجرتها بيونج يانج، أجاب قائلا ” لا “.

وأضاف قبل اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي في البنتاجون ” لم نتخل قط عن الحلول الدبلوماسية. نواصل العمل سويًا وأنا والوزير الكوري الجنوبي نتشارك في مسؤولية توفير الحماية لبلدينا وشعبينا ومصالحنا”.