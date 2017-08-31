 الإسكان: تطبيق مخالفات على المكاتب العقارية غير المسجلة في " إيجار " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 31

    أغسطس

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الإسكان: تطبيق مخالفات على المكاتب العقارية غير المسجلة في ” إيجار “

الإسكان: تطبيق مخالفات على المكاتب العقارية غير المسجلة في ” إيجار “
حمود العنزي(صدى):

أكد المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان محمد البطي، أن الوزارة ستخالف المكاتب العقارية غير الملتزمة بنظام ” إيجار “، الإلزامي على جميع الوسطاء العقاريين.
وأوضح البطي، أن تطبيق المخالفات بحق المكاتب العقارية غير الملتزمة بالنظام سيبدأ في شهر ديسمبر القادم، مضيفا أن آلاف الوسطاء العقاريين سجلوا في النظام، وبعضهم لا يزال تحت التدريب على استخدامه، وأن النظام يهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، وحفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين، وجعل أسعار الإيجار أكثر عدالة، وفقا لصحيفة مكة.


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